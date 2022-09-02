Певица Настя Каменских (NK) презентовала лирическую песню Кришталь и клип к ней. Работа готовилась еще до начала полномасштабной войны, однако из-за вторжения РФ в Украину была отложена.

По словам Насти, эта композиция о тернистом пути любви, но изначально в нее было заложено другой смысл. Сейчас же артистка говорит, что несмотря на романтизацию отношений в это нелегкое время, есть и другая сторона, с которой иногда могут сталкиваться некоторые пары.

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— Момент, когда близкие люди вдруг становятся чужими. Они уже не слышат друг друга. У каждого появилась своя история переживаний и стена недоразумения не дает открыться, и разделить свою боль с любимыми. Они словно говорят об одном и том же, но уже на разных языках. Это все отдаляет. От нескончаемых препятствий любовь теряет ориентир. И общая дорога к Эдему уже кажется бесконечной и длинной, — отметила Каменских.

Стоит отметить, что песню Кришталь певица неоднократно исполняла на благотворительных концертах за границей в поддержку Украины и ее народа. Поклонникам настолько понравилась композиция, что они начали активно писать Насте и спрашивать о премьере.