На благотворительном концерте певца Артема Пивоварова в Латвии боец полка Азов прочитал молитву за побратимов со сцены.
Украинский защитник предстал на сцене с перебинтованной рукой и обратился к зрителям в зале. В это время команда Артема стояла за военным, сам певец держал в руках флаг Украины. Видео Пивоваров обнародовал в своем Instagram.
— На данном этапе и в данной стране я представитель полка Азов, героического, непобедимого полка. Давайте все вместе поддержим Азов. Послушайте, я прочту молитву за бойцов, которые действительно воюют и за всех погибших. Послушайте, пожалуйста, внимательно, — сказал боец.
Подписчики Артема отметили, что это очень трогательным момент. А зрители, которые были в зале, написали, что плакали практически все.
- Даже без звука мурашки и слезы.
- Это было невероятно. Плакали все.
- Наши герои из стали!
- Слава нашим героям, нашим защитникам!
- Сильно!
- Низкий поклон героям Украины.
- Спасибо полку Азов!
- У нас самые лучшие люди. — Пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, в сентябре Артем Пивоваров остановил концерт ради юного поклонника, который потерял близкого человека. Выступление певца было в Каменец-Подольском. Там к сцене подошел мальчик, на глазах которого выступили слезы.
Артем не смог сдержаться и остановил музыку, спустился к поклоннику и заплакал вместе с ним.