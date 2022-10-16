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Плакали все: боец полка Азов обратился к зрителям со сцены на концерте Пивоварова

16 октября 2022, 14:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Плакали все: боец полка Азов обратился к зрителям со сцены на концерте Пивоварова

На благотворительном концерте певца Артема Пивоварова в Латвии боец полка Азов прочитал молитву за побратимов со сцены.

Украинский защитник предстал на сцене с перебинтованной рукой и обратился к зрителям в зале. В это время команда Артема стояла за военным, сам певец держал в руках флаг Украины. Видео Пивоваров обнародовал в своем Instagram.

— На данном этапе и в данной стране я представитель полка Азов, героического, непобедимого полка. Давайте все вместе поддержим Азов. Послушайте, я прочту молитву за бойцов, которые действительно воюют и за всех погибших. Послушайте, пожалуйста, внимательно, — сказал боец.

Подписчики Артема отметили, что это очень трогательным момент. А зрители, которые были в зале, написали, что плакали практически все.

Сейчас смотрят
  • Даже без звука мурашки и слезы.
  • Это было невероятно. Плакали все.
  • Наши герои из стали!
  • Слава нашим героям, нашим защитникам!
  • Сильно!
  • Низкий поклон героям Украины.
  • Спасибо полку Азов!
  • У нас самые лучшие люди. — Пишут в комментариях пользователи сети.
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Напомним, в сентябре Артем Пивоваров остановил концерт ради юного поклонника, который потерял близкого человека. Выступление певца было в Каменец-Подольском. Там к сцене подошел мальчик, на глазах которого выступили слезы.

Артем не смог сдержаться и остановил музыку, спустился к поклоннику и заплакал вместе с ним.

Теги
Азов Артем Пивоваров Концерт
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