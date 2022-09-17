Певец Артем Пивоваров со слезами на глазах остановил концерт ради маленького украинца, который потерял близкого человека.

Трогательное видео артист обнародовал в Instagram. Сейчас у Пивоварова тур по Украине. На одном из выступлений в Каменец-Подольском к сцене подошел мальчик, на глазах которого выступили слезы.

Артем увидел это и захотел поддержать своего юного фаната, поэтому остановил концерт и спустился к нему.

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— Этот паренек остановил наш концерт… Говорить важно! Поддерживать – еще важнее! Не забывайте об этом… Особенно сейчас, — написал Пивоваров.

Мальчик не переставал плакать, обняв, Артем заплакал вместе с ним.

— Говорят, что мужчины не плачут, но это не правда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. Впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях, иногда и в своих мыслях тоже, но эти вещи делают нас сильнее. Ты потерял близкого человека, каждый взрослый человек чувствовал это, но ты почувствовал это в столь юном возрасте и мне обидно за это, — сказал исполнитель.

Стоит отметить, что видео растрогало каждого, кто его посмотрела. В комментариях подписчики признались, что не смогли сдержать слез.