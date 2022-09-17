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Плакали вместе: Артем Пивоваров остановил концерт ради юного поклонника

17 сентября 2022, 13:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Плакали вместе: Артем Пивоваров остановил концерт ради юного поклонника

Певец Артем Пивоваров со слезами на глазах остановил концерт ради маленького украинца, который потерял близкого человека.

Трогательное видео артист обнародовал в Instagram. Сейчас у Пивоварова тур по Украине. На одном из выступлений в Каменец-Подольском к сцене подошел мальчик, на глазах которого выступили слезы.

Артем увидел это и захотел поддержать своего юного фаната, поэтому остановил концерт и спустился к нему.

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— Этот паренек остановил наш концерт…  Говорить важно! Поддерживать – еще важнее! Не забывайте об этом… Особенно сейчас, — написал Пивоваров.

Мальчик не переставал плакать, обняв, Артем заплакал вместе с ним.

— Говорят, что мужчины не плачут, но это не правда. Твое мужество и сила в том, что ты можешь проявлять свои эмоции. Впереди в твоей жизни будет много моментов, когда ты будешь разочаровываться в людях, иногда и в своих мыслях тоже, но эти вещи делают нас сильнее. Ты потерял близкого человека, каждый взрослый человек чувствовал это, но ты почувствовал это в столь юном возрасте и мне обидно за это, — сказал исполнитель.

Стоит отметить, что видео растрогало каждого, кто его посмотрела. В комментариях подписчики признались, что не смогли сдержать слез.

  • Боже, как больно смотреть это видео.
  • Сердце разрывается. Почему наши дети должны все это переживать?
  • Артем, оставайся таким же. Этому мальчику очень нужна была поддержка.
  • Невозможно смотреть без слез.
  • Теперь и я плачу. Вместе с мальчиком.
  • Трагедия украинского народа.
  • Сколько это может продолжаться? За что ему это?
  • Больно. Очень больно. — Пишут в комментариях.
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Теги
Артем Пивоваров Війна в Україні Концерт
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