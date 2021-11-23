Самый богатый человек в мире Илон Маск провел презентацию с годовалым сыном XÆA-XII. Мальчик сидел на коленях у отца, а также махал руками на камеру и улыбался.

Малышу сейчас 18 месяцев, и это общий ребенок главы Tesla и певицы Граймс. Пара заявила о разводе еще в конце сентября.

На видео Макс проводил презентацию о ракете Starship, инженерии и медицины для Национальных академий наук.

Малыш сказал “привет” несколько раз, радостно размахивая руками, заставляя 50-летнего Маска хихикать. X AE A-Xii с трепетом смотрел на экран, на котором была показана ракета его отца. После этого в комнату вошел мужчина, которому миллиардер передал ребенка.

Стоит отметить, что родители малыша держат своего сына подальше от всеобщего внимания, хотя в марте Маск показал фотографию семьи.

Первоначально они назвали своего ребенка X Æ A-12, но были вынуждены изменить его на X AE A-XII, потому что закон Калифорнии запрещает использование специальных символов и цифр в именах.

Помимо годовалого малыша, у главы Tesla и SpaceX есть пятеро сыновей от бывшей жены Джастин Уилсон.

И хотя состояние Маска является рекордным даже на сегодня, у его компаний далеко не лучшие времена. К примеру, Tesla поставляет автомобили покупателям без некоторых компонентов. К примеру, водители новеньких электрокаров не могут зарядить свои смартфоны, так как в салоне нет необходимых разъемов.