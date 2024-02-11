Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и исполнительница песен на жестовом языке Екатерина Заботкина записали совместное видео. Они показали, как “звучит” трек Тільки там на жестовом языке.
Юлия Санина и Екатерина Заботкина спели вместе
В видео, которое рок-исполнительница опубликовала в Instagram, она вместе с Екатериной использовала жестовый язык, чтобы адаптировать свою новую композицию.
— Невероятная Екатерина Заботкина и песня для каждого сердца, — подписала ролик Юлия.
Премьера песни Тільки там, которую на видео исполнили Санина с Заботкиной, состоялась 7 февраля и стала первым треком группы после перерыва в полгода.
Реакция сети на совместное видео Юлии Саниной и Екатерины Заботкиной
Среди комментаторов нашлось немало критиков, которые припомнили Заботкиной упреки, относительно неудачного перевода песен во время Нацотбора на Евровидение 2024.
- Юлия, сообщество глухих людей очень раскритиковало перевод Екатерины. Не популяризируйте ее, пожалуйста.
- Эту даму очень раскритиковали люди, которые имеют недостатки слуха.
- Люди с недостатками слуха ее очень раскритиковали. Почти ничего не было понятно для них, что она передавала/показывала.
Впрочем, сторонников у Екатерины оказалось не меньше. Они стали на защиту исполнительницы песен на жестовом языке.
- Пани переводчица заслуживает быть известной и уважаемой.
- Люди, каждый в своей области не был сразу профи, все как-то начинали. И это касается всех профессий. У девушки все впереди, главное — не останавливаться. С практикой приходит совершенствование.
- Вы очень похожи! Классная идея!
- Какие же вы красивые А вы, люди, будете проще, это же все-таки для промо.
Ранее Екатерина Заботкина ответила на критику в свою сторону от УТОГ. Она отметила, что адаптирует, а не переводит текст песни.
Фото: Екатерина Заботкина, Юлия Санина