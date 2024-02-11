Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и исполнительница песен на жестовом языке Екатерина Заботкина записали совместное видео. Они показали, как “звучит” трек Тільки там на жестовом языке.

Юлия Санина и Екатерина Заботкина спели вместе

В видео, которое рок-исполнительница опубликовала в Instagram, она вместе с Екатериной использовала жестовый язык, чтобы адаптировать свою новую композицию.

— Невероятная Екатерина Заботкина и песня для каждого сердца, — подписала ролик Юлия.

Премьера песни Тільки там, которую на видео исполнили Санина с Заботкиной, состоялась 7 февраля и стала первым треком группы после перерыва в полгода.

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Реакция сети на совместное видео Юлии Саниной и Екатерины Заботкиной

Среди комментаторов нашлось немало критиков, которые припомнили Заботкиной упреки, относительно неудачного перевода песен во время Нацотбора на Евровидение 2024.

Юлия, сообщество глухих людей очень раскритиковало перевод Екатерины. Не популяризируйте ее, пожалуйста.

Эту даму очень раскритиковали люди, которые имеют недостатки слуха.

Люди с недостатками слуха ее очень раскритиковали. Почти ничего не было понятно для них, что она передавала/показывала.

Впрочем, сторонников у Екатерины оказалось не меньше. Они стали на защиту исполнительницы песен на жестовом языке.

Пани переводчица заслуживает быть известной и уважаемой.

Люди, каждый в своей области не был сразу профи, все как-то начинали. И это касается всех профессий. У девушки все впереди, главное — не останавливаться. С практикой приходит совершенствование.

Вы очень похожи! Классная идея!

Какие же вы красивые А вы, люди, будете проще, это же все-таки для промо.

Ранее Екатерина Заботкина ответила на критику в свою сторону от УТОГ. Она отметила, что адаптирует, а не переводит текст песни.

Фото: Екатерина Заботкина, Юлия Санина