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Песня для каждого сердца: Санина и Заботкина исполнили трек Тільки там на жестовом языке

11 февраля 2024, 12:43
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Катерина Заботкіна, Юлія Саніна

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и исполнительница песен на жестовом языке Екатерина Заботкина записали совместное видео. Они показали, как “звучит” трек Тільки там на жестовом языке.

Юлия Санина и Екатерина Заботкина спели вместе

В видео, которое рок-исполнительница опубликовала в Instagram, она вместе с Екатериной использовала жестовый язык, чтобы адаптировать свою новую композицию.

— Невероятная Екатерина Заботкина и песня для каждого сердца, — подписала ролик Юлия.

Премьера песни Тільки там, которую на видео исполнили Санина с Заботкиной, состоялась 7 февраля и стала первым треком группы после перерыва в полгода.

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Реакция сети на совместное видео Юлии Саниной и Екатерины Заботкиной

Среди комментаторов нашлось немало критиков, которые припомнили Заботкиной упреки, относительно неудачного перевода песен во время Нацотбора на Евровидение 2024.

  • Юлия, сообщество глухих людей очень раскритиковало перевод Екатерины. Не популяризируйте ее, пожалуйста.
  • Эту даму очень раскритиковали люди, которые имеют недостатки слуха.
  • Люди с недостатками слуха ее очень раскритиковали. Почти ничего не было понятно для них, что она передавала/показывала.

Впрочем, сторонников у Екатерины оказалось не меньше. Они стали на защиту исполнительницы песен на жестовом языке.

  • Пани переводчица заслуживает быть известной и уважаемой.
  • Люди, каждый в своей области не был сразу профи, все как-то начинали. И это касается всех профессий. У девушки все впереди, главное — не останавливаться. С практикой приходит совершенствование.
  • Вы очень похожи! Классная идея!
  • Какие же вы красивые А вы, люди, будете проще, это же все-таки для промо.

Ранее Екатерина Заботкина ответила на критику в свою сторону от УТОГ. Она отметила, что адаптирует, а не переводит текст песни.

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Фото: Екатерина Заботкина, Юлия Санина

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