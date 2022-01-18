Возлюбленный украинской певицы и блогера Анны Тринчер Александр Волошин подарил ей дорогостоящий подарок после операции по увеличению груди.

20-летняя девушка на днях сделала операцию, шагами которой детально делилась в своем Instagram. Так, Тринчер показала, чем решил порадовать ее жених во время реабилитации.

Анна показала видео, на котором Александр заходит к ней в палату с цветами, а после преподносит сумку от Dior. Тринчер потеряла дар речи и спросила: Зачем так дорого? Стоимость фирменной сумочки — $3 тыс.

По словам Волошина, блогер мечтала об этом подарке.

— Мой внутренний еврей сказал, что он меня не любит, ведь я потратил $3 тыс. на вещь, которую никогда в жизни, точнее, раньше никогда в жизни не подумал бы, что могу приобрести. Это подарок Ане, это одна из ее мечт… Мы идем делать ей сюрприз, — сказал Волошин.

Стоит отметить, что в тот момент девушка только отходила от наркоза и предположила, что возлюбленный принес ей еду из McDonald’s, поскольку ей этого очень хотелось. Однако после увиденного написала, что у нее самый лучший парень.

Позже Тринчер выложила распаковку сумочки в своем блоге.

— Спасибо, любимый, — подписала она видео.

Напомним, что блогер давно задумывалась об увеличении груди. Так, год назад Анна Тринчер сорвала пластическую операцию, в последний момент передумав делать маммопластику.

На этот раз Анна окончательно решила, что хочет увеличить грудь, и сделала это.