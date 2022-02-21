Американская модель Крисси Тайген и ее супруг, певец Джон Ледженд, планируют в третий раз стать родителя после выкидыша. Звезда рассказала, что готовится к искусственному оплодотворению.

В Instagram Крисси обнародовала пост, в котором поделилась с поклонниками сокровенным. Модель сообщила, что она в очередном цикле ЭКО, чтобы спасти как можно больше яйцеклеток и создать несколько сильных и здоровых эмбрионов.

Тайген попросила перестать поклонников спрашивать, беременна ли она, поскольку ее живот вздут из-за уколов.

— Я понимаю, что это говорится с добрыми намерениями, но слышать это неприятно, поскольку я полная противоположность беременной. Прекратите спрашивать женщин, кого-либо, беременны ли они. Я говорила об этом в комментариях, но на меня накричали, потому что интернет дикий, но лучше я буду той, которая скажет вам об этом прямо, — написала Крисси.

В 2020 году у Крисси случился выкидыш — на 20-й недели беременности модель потеряла ребенка. О своем горе Тайген сообщила в Instagram, а также сказала, что больше не сможет забеременеть.

Очевидно, Крисси с супругом не теряют надежды, поэтому все же решились на такой ответственный шаг.

Отметим, что супруги, которые в браке с 2013 года, воспитывают двоих детей — дочь Луну Стивенс и сына Майлза Стивенса. Оба ребенка зачаты с помощью процедуры ЭКО.