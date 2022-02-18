Главу оргкомитета нацотбора на Евровидение 2022 Ярослава Лодыгина уволили с должности члена правления Суспільного за согласием сторон.

Об этом рассказал член наблюдательного совета, председатель комитета по аудиту Суспільного Мовлення Вадим Городской. Сообщается, что Ярослав Лодыгин сам подал в отставку.

Ранее Лодыгин заявлял, что готов уйти в отставку, чтобы подтвердить чистую репутацию Суспільного после скандала, который случился в финале национального отбора на Евровидение 2022.

По словам Ярослава, доверие к Суспільному как институции – главная причина, почему он работал в компании.

— Сейчас вижу от общества, выраженного в наблюдательном совете НСТУ, сигналы недоверия по поводу моей работы, я согласен принять такую ​​аргументацию, если к моей работе есть недоверие. Я готов подать в отставку, чтобы подтвердить кристально чистую репутацию Суспільного по этому делу, – сказал он.

Напомним, что после финала нацотбора Ярослав оказался в центре скандала, прокомментировав выступление группы Kalush Orchestra как “люди с гор” и поставив коллективу три балла.

После этого Лодыгин оправдался за свою оценку Kalush Orchestra и извинился. По словам судьи, ему досадно, что песенный конкурс превратился в обсуждение нарушений законодательства или их отсутствие. Он добавил, что его оценка субъективна, потому что он имеет на нее право.

К слову, группа Kalush Orchestra заняла на отборе на Евровидение второе место. Именно оценка Лодыгина срезала результат коллектива. Ведь Тина Кароль и Джамала поставили ребятам высокие баллы, а зрители отдали за них больше всего голосов.