Голливудский актер Алек Болдуин, который застрелил оператора фильма Ржавщина Галину Хатчинс, требует присутствия полиции на съемках с оружием.

Он считает, что следует усилить меры безопасности на съемочных площадках. Об этом Болдуин написал на своих страницах в социальных сетях.

— В каждом фильме или сериале, в котором используется оружие, будь то муляжи или иное, на съемочной площадке должен быть сотрудник полиции, нанятый продюсерами, специально для контроля за безопасностью его применения, — заявил актер.

По словам Болдуина, оплачивать услуги полицейского должны киностудии или стриминговые сервисы. Актер уверен, что это поможет уменьшить количество инцидентов и несчастных случаев на съемочных площадках.

Напомним, что 22 октября Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок.

По словам актера, он не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами. Вскоре после трагедии Болдуин сообщил, что сотрудничает с полицией в рамках расследования, а также поддерживает семью погибшей.

После этого трагического случая голливудские кинооператоры подписали открытое письмо с требованием запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке.