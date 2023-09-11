Украинский музыкант и экс-нардеп Ян Табачник умер 11 сентября после двухлетней борьбы с раком легких.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Маслий.

По его информации, Ян Табачник умер в больнице в Тель-Авиве (Израиль). Ему было 79 лет.

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В последние годы Табачник боролся с раком легких в одной из лучших частных клиник Израиля. Музыкант прошел много процедур — более 100 сеансов химиотерапии и облучения.

— Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таким было его желание, на земле его родного народа, — говорится в сообщении.

Ян Табачник — украинский аккордеонист и политик, народный депутат нескольких созывов. Родился 31 июля 1945 года в Черновцах в еврейской семье.

Табачник учился на музыкально-педагогическом факультете Мелитопольского государственного педагогического института (1985-1990), а затем на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2011).

Аккордеонист активно гастролировал по миру. У него есть звание заслуженного артиста УССР, Народного артиста Украины, также был удостоен многих государственных наград.

В 2006, 2007 и 2012 годах Табачник становился народным депутатом Украины от Партии регионов. В Верховной Раде V созыва занимал должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам духовности и культуры.

В парламенте VI и VII созывов работал в комитете по борьбе с организованной преступностью.

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Фото: Михаил Маслий