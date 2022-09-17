В Изюме Харьковской области, который ВСУ недавно освободили от российский оккупантов, было обнаружено место массового захоронения с более чем 400 тел.

Трагедии, которые российские захватчики несут на нашу землю, не знают мер. Казалось бы, в цивилизованном мире XXI века такого даже представить нельзя, однако в Украине все происходит на яву.

Каждый из нас переживает ежедневные события по-своему, однако у всех болит. Звезды шоу-бизнеса не исключение. Как отечественные селебрити отреагировали на массовые убийства в Изюме — далее в материале.

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Ведущая Нового канала Леся Никитюк подчеркнула, что мир не должен молчать о том, что российские оккупанты творят в Украине.

— Просто боль… Мир не должен молчать об этой трагедии. Более 440 убитых людей, — написала артистка.

Предпринимательница и блогер Сабина Мусина отметила, что Россия уже стала величайшим источником терроризма в мире, и это необходимо закрепить юридически.

— Сегодня мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Более 400 могил в лесу у Изюма. Мы точно не знаем, сколько там тел… Никакая другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей… Мир должен действовать. Необходимо признать Россию государством – спонсором терроризма, — подчеркнула блогер.

Ведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий сказала, что такие трагические события всегда выбивают из жизни.

— По крупинке находишь силы, чтобы пытаться жить жизнь, а потом вновь видишь такое, и земля уходит из-под ног… И так по кругу, — написала Юлия.

Актриса Ксения Мишина сопроводила фото с массовыми захоронениями словом — Господи.

Певец Макс Барских обнародовал картинку, на которой написано Изюм. На графике первая буква города символизирует крест и свечу.

Певица Надя Дорофеева обнародовала видеообращение президента Владимира Зеленского, который говорит о том, что произошло в лесу около Изюма.

— Нет слов. Как же так, — пишет артистка.

Жена ведущего СТБ Григория Решетника Кристина подчеркнула, что такие зверства не укладываются в голове.

— А бункерный заявляет, что мы не хотим заканчивать войну. Расплата будет до последнего замученного и убитого, — сказала Кристина.

Ведущая Маша Ефросинина обратилась к миру, отметив, что трагедии в Украине не закончились.

Музыкант Владимир Дантес обнародовал фрагмент тела человека, которого раскопали.

— Для всех, кто платит налоги в РФ, слушает российских музыкантов, смотрит российский YouTube, но “поддерживает” нас… Помните, вы становитесь спонсором этой войны. И вы приложили руки и к изюмскому массовому захоронению, и за ваши деньги убивают Украину, — подчеркнул исполнитель.

Певица Наталья Могилевская лаконично написала — Ужас, просто ужас.

Ведущий Андрей Бедняков сопроводит трагическое фото словами — Господи. Останови этот ужас. Останови этих дьяволов.

Исполнительница Тина Кароль обнародовала картинку, на которой сидят души неопознанных людей.

Певица Оля Цибульская отметила, что испытывает страх и ужас одновременно.

— За каждого человека, каждую судьбу, каждую семью, — написала артистка.

Группа Океан Эльзы написала — Изюм. Вновь, и вновь, и вновь. Убитые и замученные.

Каждое преступление, совершенное российскими оккупантами на нашей земле, задокументировано. И все виновные понесут наказание.