Украинский певец и лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка рассказал о фестивале Країна мрій, а также развеял стереотип о рок-музыкантах.

В новой рубрике Утро со звездой он ответил на интересующие Александру Кучеренко вопросы.

Певец отметил, что уже три года как его этно-фестивать Країна мрій не проводится. По словам Скрипки, раньше он мог найти деньги на него, а сейчас у спонсоров и партнеров нет возможности.

— Как раз собираюсь общаться по этому поводу с заместителем министра культуры, — рассказал артист.

Ответил Скрипка и на провокационный вопрос: правда ли, что все рок-музыканты пьют и употребляют наркотики?

— Это стереотип. Есть те, которые пьют, а есть те, которые нет. До концерта нельзя, после концерта каждый делает то, что хочет. Наркотики не пробовал, — сказал Олег.

Музыкант активно занимается винодельем, считает, что это отличный способ борьбы с алкоголизмом.

— Самое дорогое вино, которое пил, стоило €3 тыс. Это было французское Бордо, — отметил Скрипка.

Затронули и тему политики. Олег признался, что не общается сейчас с Владимиром Зеленским.

— Реальные изменения — дороги. Владимир как реальный артист, он ездил по этим дорогам, — отметил музыкант.

В 2015 году Скрипка отказался от звания Народного артистка Украины, однако и сейчас однозначно не ответил, согласился бы ли он его получить.