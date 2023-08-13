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После концерта: MamaRika забрала скорая

13 августа 2023, 10:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
MamaRika

Певица MamaRika напугала своих поклонников, обнародовав фото из кареты скорой помощи.

В Instagram артистка показала кадр, на котором предстала вместе с врачами. Она сразу же успокоила фанатов, отметив, что с ней уже все хорошо.

МамаРика швидка

— Народ, меня забрала скорая. Уже откачали, не волнуйтесь, — написала MamaRika.

Что именно случилось с исполнительницей — неизвестно, однако она пообещала, что немного позже расскажет детали. Известно, что до этого случая MamaRika выступала на концерте вместе со своей подругой и коллегой Kola.

МамаРика швидка

Также артистка успела пообщаться с поклонниками.

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