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После 17 лет брака: солист Savage Garden Даррен Хейз разводится с мужем

19 сентября 2023, 15:12
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Даррен Гейз
Источник: Getty Images

Солист группы Savage Garden Даррен Хейз расстается со своим супругом Ричардом Калленом после 17 лет брака. Причиной для этого стали “непреодолимые разногласия”.

Дело дошло до официальной подачи документов – после того, как пара еще в мае этого года заявила, что больше не вместе.

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— После 17 лет брака с лучшим человеком, которого я когда-то встречал, мы с Ричардом осознали, что наша история подошла к концу, — признал исполнитель хита To the Moon and back.

Певец отметил, что останется с бывшими друзьями, ведь они расходятся без скандалов и без помощи третьей стороны. К тому же, отметил музыкант, у них с Ричардом есть пес, о котором нужно беспокоиться, и разные общие дела.

Ранее Даррен Гейз выпустил сингл Feels Like It’s Over, в котором тоже идет речь о расставании. Познакомились Гейз и Каллен онлайн в 2004 году. Их первое свидание состоялось на ступеньках Вестминстерского университета в Лондоне, где тогда преподавал Ричард. До этого брака Даррен Гейз был женат на визажистке и подруге детства Колби Тейлор.

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Источник
Daily Mail
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