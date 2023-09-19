Солист группы Savage Garden Даррен Хейз расстается со своим супругом Ричардом Калленом после 17 лет брака. Причиной для этого стали “непреодолимые разногласия”.

Savage Garden singer Darren Hayes files for divorce from husband Richard Cullen after 17 years of marriage https://t.co/rU8rixDKcV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 18, 2023

Дело дошло до официальной подачи документов – после того, как пара еще в мае этого года заявила, что больше не вместе.

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— После 17 лет брака с лучшим человеком, которого я когда-то встречал, мы с Ричардом осознали, что наша история подошла к концу, — признал исполнитель хита To the Moon and back.

Певец отметил, что останется с бывшими друзьями, ведь они расходятся без скандалов и без помощи третьей стороны. К тому же, отметил музыкант, у них с Ричардом есть пес, о котором нужно беспокоиться, и разные общие дела.

Ранее Даррен Гейз выпустил сингл Feels Like It’s Over, в котором тоже идет речь о расставании. Познакомились Гейз и Каллен онлайн в 2004 году. Их первое свидание состоялось на ступеньках Вестминстерского университета в Лондоне, где тогда преподавал Ричард. До этого брака Даррен Гейз был женат на визажистке и подруге детства Колби Тейлор.