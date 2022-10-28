Звезда футбола Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен расстаются спустя 13 лет брака. Об этом пара заявила в соцсетях.

Так, в Instagram футболист рассказал, что они приняли решение расстаться после долгих размышлений, и сделать это по-дружески. Том добавил, что он и Жизель благодарны друг-другу за время, которое провели вместе.

Сама Жизель добавила, что решение о разводе никогда не бывает легким, но причиной этом является отдаление друг от друга.

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— Я чувствую себя благословенной за время, которое мы провели вместе, и желаю только самого лучшего в будущем, — заявила Бюндхен.

Известно, что у звезды воспитывали двух собственных детей — Бенджамина и Вивиан. У Брэди есть еще один сын, которого он делит со своей бывшей — актрисой Бриджит Мойнахан.

Слухи об их разводе появились еще в начале месяце — тогда удалось выяснить, что Брэди, и Бюндхен наняли адвокатов, которые специализируются на разводах.

У пары есть целое состояние, и остается неясным, как будут делиться активы, в том числе и недвижимость.

— Мы благословлены красивыми и замечательными детьми, которые во всех отношениях останутся центром нашего мираМы продолжим работать вместе как родители, чтобы они всегда получали любовь и внимание, которых они заслуживают, — написал Брэди.

Впрочем, далеко не все звезды готовы попрощаться со своими возлюбленными — совсем недавно Сильвестер Сталоне и его жена отменили развод. Пара смогла помириться, да и 25 лет брака на этом сказался.