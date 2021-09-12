В возрасте 69 лет ушла из жизни Мария Мендиола – участница испанского поп-дуэта Baccara (Баккара).

Певица умерла утром в субботу, 11 сентября, в Мадриде в окружении своей семьи, сообщает агентство BBC. Причина смерти не озвучивается.

Факт смерти подтвердила в Instagram еще одна участница музыкального коллектива – Кристина Севилья.

– Моя дорогая Мария, замечательная артистка, но прежде всего моя подруга ушла от нас сегодня, — отметила Севилья.

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Мария Мендиола создала дуэт Baccara вместе с Майтэ Матэос в 1977 году. В то время будущие певицы работали танцовщицами фламенко на острове Фуэртевентура.

Популярность группа получила после выхода первого сингла Yes Sir, I Can Boogie в том же 1977 году. Песня возглавляла чарты в 10 странах Европы. Всего было продано более 16 млн ее копий.

Таким образом, композиция Yes Sir, I Can Boogie стала самым продаваемым синглом женской группы того времени. А в этом году песня получила новую жизнь, став неофициальным гимном Шотландии на футбольном турнире Евро-2020.

Вслед за синглом мир увидел первый полноценный альбом группы под названием Baccara.

В 1978 году дуэт представлял Люксембург на Евровидении и занял седьмое место. Впоследствии было выпущено еще несколько альбомов, однако в начале 1980-х группа прекратила существование.

Впоследствии Мария Мендиола сотрудничала и записывала песни с Марисой Перес, которую через несколько лет заменила Кристина Севилья.

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