Ведущая на Новом канале Леся Никитюк показала свое необычное хобби — вейксерфинг. Это помогло артистке найти волну позитива и приятных эмоций.

Своими успехами в это водном спорте звезда поделилась в Instagram. Вейксерфинг — это катание на доске по воде за буксировочным катером. Симуляция “домашнего” серфинга, ведь судно оставляет за собой волны на воде.

— Сегодня буду ходить по воде, — кратко подписала свой снимок Леся.

Также Никитюк показала все свое мастерство уже на самой доске, но в один из заездов артистка ушла под воду в стиле капитана Джека Воробья из Пиратов Карибского моря.

Тем временем, ее подружка заявила, что артистка с первого раза стала на доску, что многим не по зубам.

Уже после катания Леся отметила, что спорт ей очень помогает держать себя в тонусе.

— На волне боли и печали всегда находишь волну позитива и приятных эмоций, заряжаешься и наполняешься энергией, верой в лучшее, — добавила Никитюк.

Недавно Леся Никитюк рассекретила свой рацион. Как оказалось, этот перечь уже давно установлен, но даже этого недостаточно, чтобы держать себя в тонусе. Ведущая призналась, что она ест много круп, рыбу, птицу, обязательно салаты.