Аннетт — сюрреалистическая кинематографическая рок-опера французского режиссера Леоса Каракса с песнями, написанными Роном и Расселом Мэйлами из группы Sparks.

Если вы столкнетесь с этим фильмом, ища что-то для просмотра на Amazon Prime – там, где он сейчас транслируется – будьте уверены, что он будет не похож ни на что другое, виденное вами раньше.



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Адам Драйвер играет Генри МакГенри, стендап-комика, который женится на популярной оперной певице Энн Дефрасну (Марион Котийяр). У них рождается ребенок по имени Аннетт — ее изображают на экране исключительно жуткой деревянной марионеткой. Вскоре после этого их брак ухудшается, Генри обнаруживает, что их дочь имеет волшебный голос, и фильм становится еще более странным.

Сложно вообще как-то описывать этот фильм, ведь я рассчитывал на мюзикл в духе Ла-Ла Лэнда, только с более сильным уклоном в драму. В итоге я получил совсем другое кино, которое в целом больше понравилось, чем нет. Да, здесь присутствуют музыкальные номера и большинство диалогов тут пропевают, а не проговаривают, но того удовольствия, которое мы привыкли получать от мюзиклов, здесь нет.

Хотелось бы начать с положительных моментов. Адам Драйвер. Человек, который поразил меня больше всего в этом фильме. Как по мне, это пик его карьеры. Казалось бы, в 2019-м мы видели Брачную историю Ноа Баумбаха, где Адам показал весь спектр своих эмоций, но это оказалось не максимумом. В Аннетт он сверкает и блещет своей харизмой и талантом.

Абсолютно все актеры, которые участвуют в фильме, отходят на второй план, потому что Адам все экранное внимание перетягивает на себя. Чего только стоит его неудачное стендап-выступление под песню What’s your problem? Я надеюсь, что Драйвер удостоится номинации на Оскар и в идеальном случае его и получит.

Теперь давайте поговорим о музыке. Абсолютно весь саундтрек замечателен — от первого трека до последнего. За счет чего? Запоминающиеся мелодии, простые и проникновенные слова песен, которые спустя время после просмотра постоянно напеваешь. И по факту песен здесь нет. Есть концентрация эмоций, благодаря которым ты чувствуешь героев, проникаешься ими, но здесь и начинаются недочеты фильма.

Главные герои хоть и вызывают некоторое понимание и сочувствие со стороны зрителя, но в конечном итоге этого оказывается недостаточно. Плюс ко всему жанр повествования в виде музыкальных номеров только усугубляет ситуацию. Добавьте сюда хронометраж в два с половиной часа, и вы рискуете стать заложником нескольких скучных и непонятных для рядового зрителя моментов. Картина переполнена метафорами, которые связаны непосредственно с самим режиссером и его жизнью.

Большинство кинокритиков настоятельно рекомендуют ознакомиться не только с драматической жизнью Леоса Каракса, но и всей его фильмографией. Я далеко не приветствую такой метод погружения в фильм, ведь кино — это и есть законченное полотно, в котором должно быть все от А до Я. И это, по моему, главная ложка дегтя в картине. Каракс в основном снял кино для себя и тем самым снял тяжкий груз души, а зрителей оставил не у дел.

Что мы имеем в итоге? Аннетт — далеко не для всех. Многие не поймут, многие не примут. Кто-то будет восхищаться, кто-то плеваться. Но отрицать тот факт, что в картине имеется великолепнейшая актерская игра и мелодичная музыка, попросту нельзя.

Украинский прокат Аннетт стартует уже сегодня, 9 сентября.