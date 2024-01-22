Украинская певица Оля Цибульская вспомнила, как голой ехала на авто по ночному Киеву и ее остановила полиция.

Цибульская рассказала историю, за которую ей стыдно

Артистка призналась, что очень любит свободу в жизни и ее нельзя “брать на слабо”. Однажды Цибульская поспорила с подругой, что она выйдет из дома голой и прокатится по ночному Киеву.

— Самое страшное в этой ситуации, что это было в трезвую. Я раздеваюсь, выхожу из подъезда подруги, сажусь за руль машины, включаю музыку, и я поймала такой кураж. Короче, это так клево. Это даже круче, чем голышом купаться в море. Это намного прикольнее, — рассказала певица.

Из-за того, что Оля проехала на красный сигнал светофора, ее остановила полиция. Цибульская отметила, что из подъезда вышла абсолютно голая, поэтому в машине не было ничего, чем она смогла бы прикрыть свое тело.

Сейчас смотрят

— Работник полиции о*уел. Самое странное, что он меня не просил дышать в трубочку. Я говорю, что еду со съемок. Он меня отпустил, не оштрафовал, я очень ему благодарна. Это был зашквар. И я понимаю, что убегать нет смысла, потому что меня будут догонять. Ты бы видел его лицо, — поделилась Оля.

Недавно Оля Цибульская призналась, изменяла ли мужу на протяжении 20 лет отношений. Певица считает, что измена — это удел трусов.