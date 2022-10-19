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Подтверждение теории о “хороших русских” : Слава Демин об угрозах от фанатов Ани Лорак

19 октября 2022, 14:33
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Подтверждение теории о “хороших русских” : Слава Демин об угрозах от фанатов Ани Лорак

Ведущий Слава Демин рассказал об угрозах от российских фанатов певицы-предательницы Ани Лорак.

По словам Славы, один из адекватных подписчиков отправил ему скрин с фан-страницы путинистки. Там были фото Демина и его слова об уничтоженных мобилизованных рашистах.

Под фото обозленные поклонники Ани Лорак написали — Киньте уже ракету в его офис, пожалуйста.

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— Российские фанаты Лорак очень хотят, чтобы в мой офис прилетела ракета… Это классное подтверждение теории о “хороших русских”, — отметил Слава.

Ранее мы писали о том, что концерты Ани Лорак официально отменили в Германии и Чехии. Анонсируя их, предательница назвала себя самой титулованной украинской певицей, хотя о полномасштабной войне в родной стране молчит.

Украинцы и небезразличные люди в Европе подняли волну протестов против выступлений путинистки, как оказалось — не зря.

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Фото: Слава Демин

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