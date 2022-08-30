Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

Покорила судей: Джамала выступила на польских Танцах со звездами

30 августа 2022, 09:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Покорила судей: Джамала выступила на польских Танцах со звездами
Источник: Джамала

Певица Джамала выступила на польских Танцах со звездами. Проект стартовал 29 августа.

В первом эфире артистка с партнером, хореографом Яцеком Йешке, исполнила английский вальс. Пара выступала под номером 8.

Жюри оценило танец пары высоко — в 37 баллов. Стоит отметить, что это один из самых высоких результатов среди всех участников.

Сейчас смотрят

В качестве декораций использовались подсолнухи. Большой цветок отображался и на паркете. Символ Украины присутствовал и на платье Джамалы.

Напомним, в конце июля стало известно, что Джамала примет участие в польских Танцах со звездами. По словам артистки, для нее это важно, поскольку является хорошим способом говорить об Украине миру.

Более того, пока Джамала участвует в проекте, во время эфиров идет сбор средств для помощи украинцам.

Читайте также:
Покорила судей: Джамала выступила на польских Танцах со звездамиПро свободных и непобедимых: Джамала и Freel выпустили песню Коли закінчаться війни

Теги
Джамала
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь