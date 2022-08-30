Певица Джамала выступила на польских Танцах со звездами. Проект стартовал 29 августа.

В первом эфире артистка с партнером, хореографом Яцеком Йешке, исполнила английский вальс. Пара выступала под номером 8.

Жюри оценило танец пары высоко — в 37 баллов. Стоит отметить, что это один из самых высоких результатов среди всех участников.

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В качестве декораций использовались подсолнухи. Большой цветок отображался и на паркете. Символ Украины присутствовал и на платье Джамалы.

Напомним, в конце июля стало известно, что Джамала примет участие в польских Танцах со звездами. По словам артистки, для нее это важно, поскольку является хорошим способом говорить об Украине миру.

Более того, пока Джамала участвует в проекте, во время эфиров идет сбор средств для помощи украинцам.