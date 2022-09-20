Певица Надя Дорофеева визуализировала свой украиноязычный альбом детскими фотографиями.

В Instagram артистка показала архивные фото, на которых предстала совсем маленькой и будучи школьницей.

Каждый снимок сопровождается песней из альбома Сенси — Охололо, Різнокольорова, Крапають, У твоїй душі, Люди як кораблі, Думи.

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— Спасибо всем, кто слушает и поддерживает мой альбом, — написала Надя.

Поклонники похвалили новый альбом Дорофеевой, а также написали, что она милая на детских фото.

Боже, какая милая на всех фотках.

Надя, ты такая милая в детстве.

Красивая на каждом фото.

Смешная и милая одновременно.

Красавица на последнем фото. — Пишут в комментариях.

16 сентября Надя Дорофеева выпустила украиноязычный альбом Сенси. В него вошло 10 песен.

Артистка заявила, что каждый в нем найдет что-то для себя. А в композициях она переживала опыт прошлого, возвращалась в детство, вспоминала важные моменты и важных для себя людей.