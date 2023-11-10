Столичная блогер Анна Краснова спровоцировала очередной скандал. В своем Instagram она опубликовала сториз, где похвасталась проездом за рулем своего Mercedes по площади Рынок во Львове. Эта локация является пешеходной зоной, проезд по которой разрешен только по спецпропускам.

Блогер Анна Краснова проехалась по площади Рынок

Краснова сняла свой проезд по площади Рынок на телефон. Видео она подписала так: “Шо тут по пропускам?”

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В это время в машине играл русскоязычный трек певицы-предательницы Анны Асти, которая получила гражданство РФ. Краснова ей подпевала.

— Я вместо Асти приехала концерты здесь давать, б**ть, — прокомментировала свое выступление блогер.

Однако поездку площадью Рынок сняла не только Краснова на свой телефон, но и уличные камеры наблюдения.

Был ли пропуск у Анны Красновой

Видео прокомментировал директор городского департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило. В своем Facebook он уточнил, что город пропуск на проезд Красновой не выдавал.

Выяснилось, что инцидент произошел 7 ноября. Машина заехала на парковку возле ресторана Fashion и около 16:00 выехала через улицу Театральную. Далее водитель должна была повернуть направо в направлении проспекта Свободы, вместо этого она заехала на пешеходную зону, нарушив правила дорожного движения.

— За это, надеюсь, будет должным образом наказана. Все видеофакты с зафиксированными номерными знаками уже передаем в полицию, — добавил директор департамента.

Олег Забарило отметил, что на момент обнародования видео с камер, машины Красновой в городе уже не было. В мэрии планируют разобраться с ресторанной парковкой, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Чем известна Анна Краснова

Блогеру 29 лет. Она несколько раз попадалась на нетрезвом вождении в Киеве. У нее на год отбирали права.

В этом году Краснова попала в скандал из-за поездок по Киеву во время комендантского часа, и движение по Южному мосту, для чего тоже нужен спецпропуск. Вместе с ней в машине находился неизвестный мужчина, и блогер утверждала, что у него есть нужный документ.

Фото: Анна Краснова