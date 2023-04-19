Россиянин Станислав Корчагин, служивший в армии РФ во время войны с Украиной, берет участие в украинском музыкальном конкурсе. Мероприятие проходит с 13 по 21 апреля 2023 года в Женеве.

Так, Корчагин служил в армии РФ в 2014-2015 годах, когда война РФ и Украины уже активно развернулась.

Известно, что россиянин будет играть в полуфинале произведения Чайковского и Рахманинова. Представители конкурса не прокомментировали этот инцидент.

Об участии бывшего военного РФ написал активист и музыкант Максим Майборода — именно он выяснил, что Корчагин проходил службу в 154-м отдельном комендантском преображенском полку.

По словам Максима, это формирование является визитной карточкой РФ, поскольку его возродил лично Путин в 2013 году — за год до начала войны с Украиной.

— Полк активно помогает развитию группировки “юнармия” (современный hitlerjugend). Личная гордость Путина — боевая единица берет главное участие во всех важнейших событиях фашистского государства современности, — добавил Майборода, прикрепив фото.

Активист добавил, что вся информация о деятельности Корчагина легко находится в сети, в том числе и его интервью о службе в армии, но организаторы конкурс ничего не замечают и не слышат.

Это уже не первый случай, когда россиян допускают к различным культурным мероприятиям. Ранее украинских художник Сергей Майдуков отказался от престижной премии из-за россиянки. Писательницу из РФ также номинировали, из-за чего Сергей отказался ехать в Германию за наградой.