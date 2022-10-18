18 октября 2022, 19:23 Карина Зуева редактор раздела Lifestyle

Петиция о запрете творческой деятельности граждан России в Украине набрала более 25 тыс. подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента 15 августа. Автор – продюсер Ольга Клименко. Она обращается от имени всего творческого сообщества. Сейчас смотрят Так, в петиции просят президента: Запретить гражданам РФ осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры.

Запретить трансляцию любого телевизионного контента — фильмов, сериалов, документальных фильмов в эфирах украинских телеканалов с участием граждан РФ или созданного на территории страны-агрессора.

Ограничить распространение и продажу продуктов русской культуры — литературных произведений, выставки, художественных работ на территории нашей страны.

Принять законодательные меры по сохранению независимости украинского кинематографа от российского влияния, и создать вместе с компетентными органами государственной власти необходимые для этого принципы, механизмы, политику и процедуры. Читайте также: Кондратюк: Российская культура как порнография — только для интимного использования

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