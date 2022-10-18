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Петиция о запрете творчества россиян в Украине набрала 25 тыс. голосов. Дело за Зеленским

18 октября 2022, 19:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Петиция о запрете творчества россиян в Украине набрала 25 тыс. голосов. Дело за Зеленским
Источник: Pexels

Петиция о запрете творческой деятельности граждан России в Украине набрала более 25 тыс. подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента 15 августа. Автор – продюсер Ольга Клименко. Она обращается от имени всего творческого сообщества.

 

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Так, в петиции просят президента:

  • Запретить гражданам РФ осуществлять на территории Украины любую деятельность в сфере кинематографии, телевидения, радиовещания, театра и культуры.
  • Запретить трансляцию любого телевизионного контента — фильмов, сериалов, документальных фильмов в эфирах украинских телеканалов с участием граждан РФ или созданного на территории страны-агрессора.
  • Ограничить распространение и продажу продуктов русской культуры — литературных произведений, выставки, художественных работ на территории нашей страны.
  • Принять законодательные меры по сохранению независимости украинского кинематографа от российского влияния, и создать вместе с компетентными органами государственной власти необходимые для этого принципы, механизмы, политику и процедуры.
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