Продюсер Tvorchi Петр Заставный рассказал, что думает о Светлане Лободе. Инфлюенсер не верит артистке на фоне попыток вернуться в Украину, но удалил ее из списка позора звезд-предателей.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Петр признался, что у артистки есть большой шанс вернуться в украинское музыкальное пространство — все из-за знакомств и украинцев, которые до сих пор слушают музыку российских звезд.

По мнению Заставного, судьбу Лободы в Украине пусть решают сами украинцы.

— Насчет Лободы решит общество. Я ей не верю. У нее есть огромный шанс вернуться на украинский рынок — много знакомых и кумовьев, которые могут за нее вписаться, — заявил продюсер.

В 2022 года Петр создал список позора для артистов, которые молчат о войне. Лобода тоже в нем была, но затем ее вычеркнули из перечня.

— Мы удалили ее из-за просьбы очень многих людей, они говорили, как много Лобода делает для Украины сейчас, — добавил Заставный.

Напомним, что Лобода анонсировала благотворительный концерт в Киеве, средства с которого должны были пойти на ремонт ЛОР-отделения Охматдета. Впрочем, в самой больнице об этом ничего не знали, а артистку раскритиковали за попытку отбелить репутацию. В итоге, концерт Лободы отменили, а репер Ярмак сам призвал пользователей сети помочь донатами больнице без восстановления репутации предателей.