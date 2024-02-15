Ведущая Маша Ефросинина поделилась откровением по поводу отношений со своим мужем Тимуром Хромаевым. В частности, она вспомнила, как впервые призналась ему в любви.

Маша Ефросинина об отношениях с мужем

В Instagram Маша обнародовала серию фото с Тимуром, под которыми рассказала, что первая сделала серьезный шаг в их отношениях более 20 лет назад.

— Я первая призналась тебе в любви почти 22 года назад. Ты ответил на это — спасибо, и я подумала, что нашим отношениям конец. Сегодня мы оба вряд ли посчитаем, сколько раз за эти годы сказали друг другу люблю. Только мы вдвоем с тобой знаем, чем дается пронести это чувство через два десятилетия, — отметила Ефросинина.

Ведущая вновь сказала, что злится на супруга за то, что он оставил ее одну с детьми и проблемами с началом полномасштабной войны, но одновременно гордится его решением пойти защищать страну и народ.

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— Я ненавижу, что, когда ты в Киеве, ты постоянно на телефонах и в части… И одновременно тихо радуюсь, потому что благодаря вашим с командой успехам тебя теперь вызывают в подразделение и мы можем снова ходить на свидания, — поделилась Маша.

Ранее Ефросинина рассказала о достижениях мужа-военного. Она призналась, что его пригласили к военным НАТО для обмена опытом.