В США умер актер Ангус Клауд — его нашла без сознания мать, которая сразу же вызвала скорую. Одна из вероятных причин смерти 25-летней звезды — передозировка наркотиками.

Так, по прибытии к Ангусу, полиция констатировала смерть актера. Примечательно, что звезда Эйфории ушел из жизни спустя несколько недель после смерти его отца. Мать актера уверяет, что они были очень близки и в хороших отношениях.

После похорон отца в Ирландии Ангус жил с матерью, так как пытался пережить боль от потери. Инсайдер уверяет, что звезду посещали мысли о самоубийстве.

Семья актера уже прокомментировала смерть Клауда — они призвали мир помнить 25-летнюю звезду за его юмор и любовь ко всем.

— С тяжелейшим сердцем мы вынуждены сегодня прощаться с невероятным человеком. Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. На прошлой неделе он похоронил своего отца. Единственное, что нас утешает — это их воссоединение, — заявила семья актера.

Последняя активность Ангуса в сети — это выложенный снимок своего отца с сообщением, что он скучает.

Что касается передозировки, то в апреле бывший менеджер Клауда обвинил его в зависимости от рецептурных препаратов. Он также добавил, что однажды ему пришлось спасти жизнь звезде после передозировки.

Недавно стало известно о гибели еще одной звезды — умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор в возрасте 56 лет. О подробностях смерти пока ничего не известно.