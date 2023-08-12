Всегда хотела иметь эту суперсилу! Мария Стопник удивила умением

Иметь еще несколько дополнительных часов в сутках, по щелчку пальцев готовить ужин, за минуту с закрытыми глазами оказываться на море — о таких суперумениях, наверное, мечтает едва ли не каждый человек. К сожалению, это что-то из области фантастики…

Есть и другие, более скромные, но не менее приятные навыки. Один из таких развила в себе украинская актриса, исполнительница ролей в сериалах Нового канала Голова и Домик на счастье Мария Стопник. Девушка умеет одновременно делать различные действия правой и левой рукой.

— Я, к сожалению, не амбидекстр. И, честно говоря, вообще не претендую на это звание. Хотя всегда хотела, чтобы во мне была эта скрытая суперсила. Левой рукой я могу есть, чистить зубы и краситься. Писать, к сожалению, не могу. Сколько не пыталась развить в себе это умение, но все никак, — признается она.

Супернавык делать различные действия двумя руками параллельно изрядно помогает Марии в жизни. А началось все в один из самых интересных периодов в жизни каждого человека — во время учебы в университете.

— Я не помню, когда именно открыла в себе это умение. Но у всех же в школе было желание научиться что-то делать левой рукой или вообще двумя руками одновременно? Вот и я пробовала. Но нормально получилось уже только в студенческие годы, когда на самом деле просто не хватало времени на все. Я просто пыталась максимально быстро все делать и успевать. Поэтому с тех пор и до сих пор могу, например, правой рукой писать сообщения на телефоне, а левой красить ресницы. Делаю это даже не задумываясь! Мозг автоматически срабатывает. И получается все довольно неплохо, скажу я вам, — признается актриса (смеется).