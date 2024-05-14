Певец Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) рассказал, как относится к Потапу. Как оказалось, во время войны дороги знакомых разошлись.

Позитив рассказал о своем отношении к Потапу

Так, в недавнем интервью Алексей отметил, что до полномасштабного вторжения они сохраняли дружеские отношения, но с агрессией РФ это изменилось. Как оказалось, Потап заблокировал Позитива в соцсетях.

— Меня заблокировали, и я не вижу, что он делает. Причин такого решения я не знаю, — отметил Алексей.

Музыкант добавил, что выяснять причины такого резкого решения он не планирует, но если они встретятся лично, то об этом наверняка поговорят. Через Настю Каменских и общих знакомых он не пытался узнать подробности решения продюсера.

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Ранее украинский продюсер Михаил Ясинский поразмышлял о будущем Потапа. Шоумен отметил, что Алексей выступал в немецком клубе с песнями на русском из-за отсутствия репертуара. Сейчас Потапу нужны деньги, и он сделал ставку на другую аудиторию. Кстати, сам Михаил считает, что артиста нужно простить за его скандальные действия. Впрочем, Потап может вернуться в Украину, но только при условии, что его песни снова станут популярными на родине.