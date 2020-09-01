С Днем знаний! Как звезды шоу-бизнеса провожали детей в первый класс

В Украине 1 сентября стартовал учебный год, несмотря на карантин из-за коронавируса.
Для многих родителей этот момент особенный, в частности для тех, кто провожал своих детей в школу впервые. Украинские знаменитости не исключение.
Так, ведущий шоу Холостяк Григорий Решетник отправил в первый класс своего сына Ивана.
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— Сынок, желаем тебе интересных школьных приключений. Всегда верим в тебя и очень любим! Ты крутой, — дал напутствие сыну Решетник.
Также в первый класс отправилась дочь ведущего Владимира Остапчука Эмилия.
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Моя Эмилия — первоклассница ⠀ Девочка моя! Я безумно тобой горжусь и желаю, чтобы школа стала для тебя родной и желанной, чтобы ты сохранила пытливость ума, развивала таланты и была такой же ласковой и лучезарной как этот день. ⠀ Безумно Люблю. Твій папусік ⠀ P.S. Ты была у бабушки последних 2 месяца, папа очень соскучился по тебе и обещает наверстать
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День знаний в Украине
Поздравления с 1 сентября первокласснику пригодятся родителям и учителям.
Праздник первого звонка — особенный день в жизни первоклассников.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября для тех, кто идет в первый класс.