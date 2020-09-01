С Днем знаний! Как звезды шоу-бизнеса провожали детей в первый класс

В Украине 1 сентября стартовал учебный год, несмотря на карантин из-за коронавируса.

Для многих родителей этот момент особенный, в частности для тех, кто провожал своих детей в школу впервые. Украинские знаменитости не исключение.

Так, ведущий шоу Холостяк Григорий Решетник отправил в первый класс своего сына Ивана.

Читайте: День знаний 2020: как проходит 1 сентября в Украине в условиях карантина (ОНЛАЙН)

— Сынок, желаем тебе интересных школьных приключений. Всегда верим в тебя и очень любим! Ты крутой, — дал напутствие сыну Решетник.

Также в первый класс отправилась дочь ведущего Владимира Остапчука Эмилия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Сен 2020 в 3:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina) 1 Сен 2020 в 1:48 PDT

День знаний в Украине

Поздравления с 1 сентября первокласснику пригодятся родителям и учителям.

Праздник первого звонка — особенный день в жизни первоклассников.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с 1 сентября для тех, кто идет в первый класс.