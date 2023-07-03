Актер Тарас Цымбалюк показал себя в военной форме и с оружием в руках. Артист удивил фанатов, хоть и на службу не пошел.
Снимком звезда сериалов поделился в Instagram, где и раскрыл все подробности.
Как оказалось, артист снимается в сериале на военную тематику Зв’язок, премьера которого состоится уже осенью на Новом канале. Проект покажет, как изменилась жизнь в Киеве после полномасштабного вторжения. Зрители увидят, как в столице переживали ракетные обстрелы, постоянные отключения электричества и поддерживали связь с близкими на расстоянии.
Судя по форме и оружию, Тарас сыграет украинского защитника, который смело дает отпор оккупантам.
Впрочем, пользователи сети далеко не все позитивно отреагировали на снимки Цымбалюка в форме:
- Кому-то съемки, а кому-то такая горькая реальность.
- Чтобы перенести в кино настоящие ощущения и эмоции военных и войны, возможно, действительно стоит побывать в рядах ВСУ.
- С первого взгляда подумала, что и вас призвали, как Козловского.
Напомним, что Цымбалюк уже получал повестку. Артист пришел в ТЦК, где прошел медосмотр и ждет своей очереди на мобилизацию. Тарас признался, что у него не лежит душа к военному делу.