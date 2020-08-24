День Независимости Украины отмечают ежегодно 24 августа. К 29-й годовщине популярные украинские артисты на Софийской площади в Киеве исполнили попурри из 42 самых популярных треков независимой Украины.
Однако многие звезды также поделились трогательными поздравлениями с Днем Независимости в сети.
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Факта ICTV самые яркие поздравления украинских знаменитостей.
— С праздником, Украина! Ты неповторима! Такая красивая, талантливая, цветущая и такая сильная! Я люблю тебя, моя Украина, — написала Настя Каменских.
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З Днем Незалежності , люба Україно ! Многая і Благая Літа ! #білик #пономарьов #україна #деньнезалежності
— Сегодня день рождения нашей Родины. Мы вместе и продолжаем строить наше общее завтра. Мы не сломались и сквозь все препятствия идем вперед. Мы любим, творим, побеждаем и ошибаемся, учимся и учим. Мы как никогда едины в своей любви к Украине и в этом мы настоящие. С Днем Независимости, Украина. Все будет нормально. Все переживем, — отметил лидер группы Антитела Тарас Тополя.
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Насправді, це моє найулюбленіше свято! Вітаю всіх з Днем Незалежності! Миру та любові всім нам!
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Песенная история Украины ко Дню Независимости
Незабываемое, яркое шоу устроили звезды на Михайловской площади в Киеве ко Дню Независимости.
Они представили песенную историю современной Украины из 42 фрагментов знаковых композиций.
Попурри ко Дню Независимости от украинских артистов — смотрите на Фактах ICTV.