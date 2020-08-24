День Независимости Украины отмечают ежегодно 24 августа. К 29-й годовщине популярные украинские артисты на Софийской площади в Киеве исполнили попурри из 42 самых популярных треков независимой Украины.

Однако многие звезды также поделились трогательными поздравлениями с Днем Независимости в сети.

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Факта ICTV самые яркие поздравления украинских знаменитостей.

— С праздником, Украина! Ты неповторима! Такая красивая, талантливая, цветущая и такая сильная! Я люблю тебя, моя Украина, — написала Настя Каменских.

— Сегодня день рождения нашей Родины. Мы вместе и продолжаем строить наше общее завтра. Мы не сломались и сквозь все препятствия идем вперед. Мы любим, творим, побеждаем и ошибаемся, учимся и учим. Мы как никогда едины в своей любви к Украине и в этом мы настоящие. С Днем Независимости, Украина. Все будет нормально. Все переживем, — отметил лидер группы Антитела Тарас Тополя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Днем Незалежності, любі! Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia) 24 Авг 2020 в 2:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Днем Незалежності України Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 23 Авг 2020 в 10:27 PDT

Песенная история Украины ко Дню Независимости

Незабываемое, яркое шоу устроили звезды на Михайловской площади в Киеве ко Дню Независимости.

Они представили песенную историю современной Украины из 42 фрагментов знаковых композиций.

Попурри ко Дню Независимости от украинских артистов — смотрите на Фактах ICTV.