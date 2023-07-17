Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк пригрозила ему судом, если он не согласиться на мировое решение по поводу их общего дома.

Так, сейчас Остапчук активно обустраивает жилье, приобретенное в браке с Кристиной, с новой возлюбленной Екатериной Полтавской. Горняк говорит, что с ней он не идет на контакт, а потому она ищет адвоката для консультации.

— Семейные адвокаты, я потеряла ваши контакты, напишите мне, есть вопросы. Очень хочу жить в своем доме в Золоче прованс, а говорят, там ремонт начинают. Боюсь, мою комнату оформят не так, как я люблю, — с долей шутки написала нотариус в Instagram-stories.

Добавляет, знает, что эти сообщения увидит бывший муж, а потому подчеркивает, старалась решить все мирно, однако не хочет, чтобы ей лгали и воровали.

— Даже готова была отойти от равенства доли. Хотя все крутили мне около виска, что нет, так не должно быть…Но я не хочу, чтобы меня обманывали, врали и воровали. Я готова разговаривать и договариваться. Но в одностороннем порядке не выходит, поэтому курс на Золоче прованс, — продолжила Горняк.

Также говорит, до суда доводить дело не очень хочется, ведь это грязь и негатив, однако пока она хочет по закону и как договаривались, другая сторона хочет все себе.

— Но я слово сдерживаю обычно. Если у меня будут красть мое, я молчать не буду. Я молчала на другую тему… Тогда будем все вместе мне возвращать мое, и девочкам будет урок, как не быть такой глупой, как я, — сказала Кристина.

Отметим, Владимир Остапчук сейчас действительно активно обустраивает дом с новой возлюбленной, которая также помогает ему в этом деле.

В свою очередь еще в начале июня Горняк комментировала визит Полтавской в ее с Остапчуком дом. Тогда Кристина была возмущена тем фактом, что она об этом ничего не знает, и пошутила по поводу того, что если их доли равны, тогда жить они в нем будут втроем.

Фото: Кристина Горняк