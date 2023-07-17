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Если не мирно, тогда через суд: экс-жена Остапчука обратилась к нему по поводу общего дома

17 июля 2023, 20:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк пригрозила ему судом, если он не согласиться на мировое решение по поводу их общего дома.

Так, сейчас Остапчук активно обустраивает жилье, приобретенное в браке с Кристиной, с новой возлюбленной Екатериной Полтавской. Горняк говорит, что с ней он не идет на контакт, а потому она ищет адвоката для консультации.

— Семейные адвокаты, я потеряла ваши контакты, напишите мне, есть вопросы. Очень хочу жить в своем доме в Золоче прованс, а говорят, там ремонт начинают. Боюсь, мою комнату оформят не так, как я люблю, — с долей шутки написала нотариус в Instagram-stories.

Добавляет, знает, что эти сообщения увидит бывший муж, а потому подчеркивает, старалась решить все мирно, однако не хочет, чтобы ей лгали и воровали.

Кристина Горняк обращение к Владимиру Остапчуку

— Даже готова была отойти от равенства доли. Хотя все крутили мне около виска, что нет, так не должно быть…Но я не хочу, чтобы меня обманывали, врали и воровали. Я готова разговаривать и договариваться. Но в одностороннем порядке не выходит, поэтому курс на Золоче прованс, — продолжила Горняк.

Также говорит, до суда доводить дело не очень хочется, ведь это грязь и негатив, однако пока она хочет по закону и как договаривались, другая сторона хочет все себе.

— Но я слово сдерживаю обычно. Если у меня будут красть мое, я молчать не буду. Я молчала на другую тему… Тогда будем все вместе мне возвращать мое, и девочкам будет урок, как не быть такой глупой, как я, — сказала Кристина.

Кристина Горняк к Владимиру Остапчуку

Отметим, Владимир Остапчук сейчас действительно активно обустраивает дом с новой возлюбленной, которая также помогает ему в этом деле.

В свою очередь еще в начале июня Горняк комментировала визит Полтавской в ее с Остапчуком дом. Тогда Кристина была возмущена тем фактом, что она об этом ничего не знает, и пошутила по поводу того, что если их доли равны, тогда жить они в нем будут втроем.

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Фото: Кристина Горняк

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