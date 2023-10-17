Звезда сериала Друзья Мэттью Перри поделился редким снимком со своим отцом и удивил своей схожестью. Фото Мэттью опубликовал в Instagram, иронично его подписав.

— Вот я и мой отец Джон, у обоих в руках по напитку, — отметил Перри.

На снимке звезде сериала Друзья 54 года, а отцу — 82. Оба мужчины улыбаются и позируют возле бильярдного стола. На заднем фоне — диван с табличкой на стене с надписью Я забыл, что я забыл.

Примечательно, что и отец Мэтью был актером — он снялся в нескольких фильмах прошлого столетия и даже успел поработать с сыном над картиной Дураки спешат на свидание.

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Пользователи сети оценили совместное фото:

Могли бы вы двое быть еще симпатичнее?

Очень-очень хорошая фотография. Мэтью, ты выглядишь замечательно.

Рад видеть, что у вас все хорошо. Оставайтесь сильными.

Люблю этих двух парней.

Напомним, что прошлой осенью Мэттью Перри рассказал о ненависти к Киану Ривзу в своих новых мемуарах. Актер указал, что испытывает презрение к звезде Матрицы из-за смерти его друга Ривера Феникса, который умер от передозировки.