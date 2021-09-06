Российская рэп-исполнительница и блогер Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) на концерте в Киеве выгнала фаната из зала.

Она прервали свое выступление и обматерила зрителя из-за того, что ей не понравился его внешний вид.

— А можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Ты, в панамке белой у****ной, проваливай на**й отсюда. Иди или сам, или тебя за шкирку отсюда выкинут, — сказала рэп-исполнительница.

Публика поддержала Инстасамку и начала кричать нецензурные слова в адрес парня. После этого зритель развернулся и начал выходить.

В сториз на личной странице в Instagram девушка прокомментировала эту ситуацию и отметила, что не собирается объяснять свой поступок.

— Я не собираюсь объяснять, почему я это сделала, и я бы никогда не выгнала своего фаната просто так, — написала Инстасамка.

В соцсетях пишут, что этот парень вовсе не был фанатом Инстасамки и даже пришел на концерт в футболке с надписью “Инстасвалка”.

Однако большинство пользователей сети уверены, что таким образом Даша решила устроить очередной скандал ради хайпа.

Стоит заметить, что Инстасамка не первый раз попадает в скандальные ситуации. Например, в феврале 2021 года она обматерила и выгнала из квартиры двух визажисток.

Блогер выбросила вещи девушек в подъезд, а затем перед камерой сожгла деньги, которые должна была заплатить визажистам за их труд.

А в 2019 году артистка разыграла ограбление своей квартиры. Она записала видео, в котором рассказала, что воры украли у нее 4 млн руб и ценную технику.

Но впоследствии бывший менеджер Инстасамки Никита Лола разоблачил девушку и признался, что сам помогал ей инициировать ограбление ради популярности и подписчиков.

В центре еще одного скандала звезда оказалась в феврале 2021 года. Инстасамка сообщила, что неизвестный прохожий полностью облил ее зеленкой.

Но несмотря на слезы и жалобы Даши, большинство подписчиков уверены, что этот инцидент является постановой ради привлечения внимания.

Фото: Инстасамка