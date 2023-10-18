Украинский исполнитель Melovin поддержал артистов, которые выступили на скандальной свадьбе во Львове. Речь идет о пышном праздновании брака экс-прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы.

В сториз на личной странице в Instagram Melovin поддержал Олю Полякову, на которую “больше всего вылили грязи”.

Артист заявил, что его коллеги просто выполняли свою работу, где зарабатывали деньги, чтобы потом платить налоги в Украине и иметь возможность помогать армии.

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— Какой же это сюр… Дожились до того, что теперь надо отстаивать свою честь и достоинство, спрашивать людей, имеем ли мы право работать в той или иной сфере, на которую учились и вкладывали годами. Не ко времени — это отсутствие мозга, — написал Melovin.

По словами певца, “ненависть поедает людей настолько, что они начали есть друг друга”.

— Будьте на своем месте. Развивайте Украину. Любите и берегите друг друга. Продолжайте свое дело. Делайте все, чтобы продолжать помогать нашим защитникам и защитницам. Делайте людей счастливыми и дарите улыбку в самый мрачный день. Посещайте психотерапевта, следите за физическим и ментальным здоровьем. Слава Украине и здравому смыслу! — добавил Melovin.

Напомним, экс-прокурор и экс-сотрудница ГБР отгуляли пышную свадьбу 7 и 8 октября.

На мероприятии выступали Александр Пономарев, Оля Полякова, группа Дзвоны солнца и Дзидзьо. Ведущим праздника был Григорий Решетник.

Недавно Полякова отреагировала на хейт и призналась, что ей не нравится ситуация, которая сложилась вокруг этой свадьбы. Певица отметила, что отныне будет внимательнее относиться к выступлениям в Украине.

Фото: Melovin, Оля Полякова