Народная артистка Украины Алла Кудлай поделилась архивным снимком покойной Нины Матвиенко и участниц хора им. Г. Верьовки. Фото звезда опубликовала в Instagram.

Так, на черно-белом снимке можно увидеть людей, которые сидят за длинным столом. Это была свадьба Кудлай — на столе у гостей были напитки и разная еда.

— Пересматривая архив, нашла фото своей свадьбы. Мы были молодыми и вся жизнь была впереди. На фото девушки из хора им. Г. Верьовки, покойная Нина Матвиенко со своим мужем Петром. Не верится, грустно. Светлая и вечная память Ниночке, — подписала снимок Алла.

Напомним, что Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Прощание с легендой украинской культуры состоялось 11 октября в Национальной филармонии, куда пришли сотни поклонников и близких артистки. До своего 76-летия Матвиенко не дожила всего два дня — о причинах смерти не сообщается. Со слов ее подруг предполагается, что она болела и перенесла несколько операций.

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