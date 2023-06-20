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Все сложно: Аврил Лавин рассталась с Tyga, из-за которого бросила жениха

20 июня 2023, 15:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авріл Лавін
Источник: Depositphotos

Американская певица Аврил Лавин рассталась со своим парнем, ради которого бросила жениха. Теперь поп-панк звезда и рэпер Tyga не пара.

Впрочем, артисты остались друзьями после нескольких месяцев отношений.

Впервые о том, что Аврил и Tyga вместе, стало известно только в марте. В феврале их видели вместе, а затем они попали на снимки за страстными поцелуями. Пара вместе даже побывала на Неделе моды в Париже, и своих чувств влюбленные не скрывали. Спустя почти четыре месяца звезды пошли разными путями по обоюдному согласию — роман просто себя исчерпал.

Примечательно, что ради Tyga Лавин отказалась от помолвки с Mod Sun — в их отношениях с 2021 года были серьезные проблемы. Тогда Mod узнал о конце своего романа из новостей.

Известно, что Аврил закончила свое турне, а ее бывший работает над созданием музыки.

И в украинском шоубизнесе не без громких разрывов. Даша Квиткова и Никита Добрынин официально развелись — бывшая пара сейчас ожидает документы. Блогер заявила, что даже если у нее есть мужчина, то она не будет выкладывать свои отношения напоказ, ведь это ни к чему хорошему не привело.

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Источник
TMZ
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