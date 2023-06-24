Украинские знаменитости не стоят в стороне от событий в России, поэтому уже успели публично отреагировать на бунт основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Певец Владимир Дантес пошутил, что россияне испугались Виталия Козловского, который вступил в ряды ВСУ, а также возвращения Олега Винника в Украину.
І це, прикиньте, вся ця заварушка тільки через те, що вони всі дізналися, що Козловский тепер в ЗСУ і Винник повернувся.
— Dantes Volodymyr (@DantesVo) June 23, 2023
Фронтмент группы Антитела Тарас Тополя подчеркнул на том, что в РФ сейчас происходит гражданская война.
— Не ищите ИПСО. Просто примите наконец: они такие и есть. Тупые, нарванные и прямые как доска. И всегда были. Когда шли на Киев за три дня, когда взрывали дамбу. Нет там ни стратегии, ни тактик. И там сейчас происходит именно то, что вы видите — гражданская война, — написал артист.
Телеведущий Григорий Решетник выразил надежду, что “цирк в России действительно является реальностью”. Также он добавил шутку, связанную с шоу Холостяк:
Телеведущая Маша Ефросинина сомневается, что переворот в России настоящий.
— Я настолько не верю россиянам, что мозг долбит, что это какой-то специальный спектакль для нас… Но спать не получается, — написала она в Instagram.
Она также отреагировала на сообщение модели Даши Астафьевой, которая считает, что россияне не выйдут на митинги, потому что спят.
— Думаю, что не спят, а традиционно — сосут, — высказалась Маша.
Телеведущий Андрей Бедняков призвал россиян не ссориться, поскольку предательница Регина Тодоренко еще планирует приехать в Одессу.