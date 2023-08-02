Украинский артист Виталий Козловский обратился к фанатам и показал свои военные будни. Певец вступил в лавы ВСУ и своими мыслями и опытом делится в Instagram с поклонниками.

Так, в соцсеть артист выложил два снимка — он в военной форме сидит в автомобиле, задняя часть которого завалена рюкзаками и автоматами. Похоже, вместе со своими братьями по оружию артист передислоцировался.

— Спасибо всем людям, кто неустанно поддерживает и помогает нашим воинам, — заявил Козловский.

Напомним, что в начале лета артиста мобилизировали, с июня по июль он проходил курс молодого бойца. Козловский жаловался на усталость, но он мотивирован защищать Украину. К тому же артист заявил, что дисциплина — основа функционирования армии.

Виталий стал новобранцем Гвардии наступления в бригаде Рубеж, вместе с ним во взводе 14 человек с разных уголков Украины.

Напомним, что Козловский принял присягу 20 июля и теперь считается полноценным бойцом. Его и братьев по оружию также благословил и окропил святой водой священник на фоне знакового события.