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Верит в победу: Тарас Тополя показал редкое семейное фото с детьми и женой

6 мая 2024, 11:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Alyosha і Тарас Тополя

Фронтмен украинской группы Антитела Тарас Тополя показался на редких семейных кадрах со своей женой и подросшими детьми. Семья вместе отметила Пасху, и фанаты заметили, как дети музыкантов подросли за последнее время.

Тарас Тополя показал редкое семейное фото

Так, в Instagram артист опубликовал фото, где он позирует со своей женой Еленой и тремя детьми. Певица держит 3-летнюю Марию в руках, а 11-летний Роман и 8-летний Марк улыбаются на камеру с пасхальными яйцами.

Тарас от имени всей семьи поздравил всех с Пасхой и выразил веру в нашу победу.

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Пользователи сети отреагировали на семейный снимок:

  • Дочь — копия папы.
  • Красивая семья, с праздником вас.
  • Красивая семья! И “красивая” это далеко не только про внешность.
  • С Пасхой вас Тарас и вашу прекрасную семью.

В целом, у Тараса есть свое видение будущего — недавно Тополя рассказал больше об концерте группы Антитела в Ялте в 2024 году.  Сам музыкант отметил, что мероприятие точно состоится, но дата может быть перенесена с 23 августа 2024 года. Биллеты на ожидаемый концерт начали продавать еще в апреле 2023 года.

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Фото: Тарас Тополя

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