Фронтмен украинской группы Антитела Тарас Тополя показался на редких семейных кадрах со своей женой и подросшими детьми. Семья вместе отметила Пасху, и фанаты заметили, как дети музыкантов подросли за последнее время.

Тарас Тополя показал редкое семейное фото

Так, в Instagram артист опубликовал фото, где он позирует со своей женой Еленой и тремя детьми. Певица держит 3-летнюю Марию в руках, а 11-летний Роман и 8-летний Марк улыбаются на камеру с пасхальными яйцами.

Тарас от имени всей семьи поздравил всех с Пасхой и выразил веру в нашу победу.

Сейчас смотрят

Пользователи сети отреагировали на семейный снимок:

Дочь — копия папы.

Красивая семья, с праздником вас.

Красивая семья! И “красивая” это далеко не только про внешность.

С Пасхой вас Тарас и вашу прекрасную семью.

В целом, у Тараса есть свое видение будущего — недавно Тополя рассказал больше об концерте группы Антитела в Ялте в 2024 году. Сам музыкант отметил, что мероприятие точно состоится, но дата может быть перенесена с 23 августа 2024 года. Биллеты на ожидаемый концерт начали продавать еще в апреле 2023 года.

Фото: Тарас Тополя