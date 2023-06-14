Певица Кристина Соловий записала совместный ролик с поэтом и фронтменом группы Жадан і собаки Сергеем Жаданом после слухов об их романе.

В видеообращении они пригласили поклонников на совместный благотворительный концерт, который состоится в родном городе Кристины — Дрогобыче. Выступление пройдет 25 июня, а все деньги с него артисты передадут на нужды одного из подразделения ГУР.

Стоит отметить, что в последнее время Сергей и Кристина довольно часто сотрудничают. И этот совместный концерт подогрел интерес поклонников к их отношениям еще больше.

На видео Жадан спокойный, а Соловий кокетничает и светится от счастья. Сами они не подтверждали то, что у них роман.

Кристина такая кокетка.

Ждал поцелуя.

Новая девушка Жадана? — такие комментарии можно встретить под их постом.

Слухи о их романе появились в мае. Тогда Жадан подал на развод, после чего ему стали приписывать отношения с Соловий.

Догадки поклонников имеют место быть, ведь их заметили во время прогулки, когда те держались за руки. Кроме того, Сергей снялся в клипе Кристины, где сыграл роль ее возлюбленного, они даже целовались.