Звезда патриотической комедии Крашанка Дарья Легейда вспомнила, как восприняла решение своего мужа — актера Дмитрия Совы — пойти на войну. С прошлого года он служит в бригаде тактической авиации в Староконстантинове вместе с тестем.

Как Дарья Легейда восприняла решение мужа пойти на фронт

Актриса призналась, что прошла сначала через отрицание, а потом приняла ситуацию. Она рассказала, что Дмитрий хотел пойти служить одновременно с ее отцом, но был вынужден остаться с ней и ее мамой.

— Я могу сколько угодно бояться, переживать, но больше всего хочу поддерживать и уважать их выбор. Потому что этот выбор является сверхважным в современных реалиях. Если бы не такие мужчины-воины, не знаю, где бы мы были сейчас. И что было бы с нашей страной. Поэтому слезы — в сторону. Боритесь — поборете, — подчеркнула Дарья.

Ранее она рассказывала, что не часто видится с мужем. Пожить вместе как семья у них не получилось из-за полномасштабной войны.

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— Даже несмотря на то, что мы на расстоянии, на самом деле — рядом друг с другом. Я чувствую его поддержку, и, надеюсь, он так же. И мы делаем все для того, чтобы облегчить это страшное время друг для друга, — поделилась актриса.

Дарья Легейда добавила, что с отцом и мужем общается, когда у них есть время для разговора по телефону. Ее мать сейчас живет в Яремче, а бабушка — в Одессе. Семья связывается друг с другом как только выпадает возможность.

Фото: Дарья Легейда