Телеведущий Тимур Мирошниченко рассекретил имя приемного сына, а также рассказал его историю.

Мальчика зовут необычно — Марсель. Как оказалось, от него отказались еще в роддоме. Родился он преждевременно и весил очень мало. Об этом Тимур рассказал в интервью Viva.

— Всего 1 400 грамм — это было критически мало. От него отказались в роддоме. На следующий день провели операцию, поскольку некоторые органы были неразвиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на четыре месяца, — поделился Мирошниченко.

Только ближе к пятому месяцу Марсель вышел на показатели, с которыми должен был родиться. После его перевели в детский дом.

Также он сказал, что в детских домах нет индивидуального подхода к детям, а потому у приемного сына много сопутствующих проблем из-за этого.

— Там есть разные возрастные группы: например, дети от 0 до года все дружно делают все, что должны делать в таком возрасте… В следующей группе от года и старше все дети должны сидеть на горшке. А то, что этот ребенок не соответствует по своим показателям детям в год, всем безразлично. Его все равно посадят на горшок. Теперь у Марселя от этого проблемы с позвоночником, — поделился звездный папа.

Ранее жена Тимура Мирошниченко Инна рассказала о первом знакомстве с приемным сыном. По ее словам, они сразу поняли, что Марсель — часть их семьи.

Фото: Тимур Мирошниченко