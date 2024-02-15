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В семье Дантеса и Кацуриной пополнение: назвали Василием

15 февраля 2024, 09:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Володимир Дантес, Даша Кацуріна
Источник: Владимир Дантес

Владимир Дантес и его возлюбленная Даша Кацурина завели собаку. Собака редкой в Украине породы, а  вот имя ей дали вполне обычное.

Дантес и Кацурина завели собаку: подробности

Так, в Instagram Дантес показал, как маленький песик прячется за спиной Кацуриной в авто.

Лабрадудель Дантеса і Кацуріної

Фото: Володимир Дантес/Instagram

Это лабрадудель, его назвали Василием и ему всего несколько месяцев.

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Похоже, что Василий постепенно приживается в жилье Дантеса и Кацуриной — он уже играл с детьми Даши, а также развлекался со своими игрушками — на одном из фото можно заметить мягкую игрушку в форме куриной ножки.

Лабрадудель Дантеса і Кацуріної

Фото: Володимир Дантес/Instagram

Дантес также показал, как Василий доверяет и рад быть в своей новой семье — он лег на спину и оголил свой розовый животик. Похоже, певец не против, чтобы их новый член семьи отдыхал вместе с ними на диване.

Порода лабрадудель — очень редкая и дорогая не только в Украине, но и во всем мире. Это смесь лабрадора и пуделя. От лабрадора порода получила ум и любовь ко всему живому, а от пуделя — шерсть, которая практически не вызывает аллергии. Кстати, подшорстки у этой собаки нет.

Напомним, недавно Дмитрия Кулебу покусала собака. Как оказалось, на чиновника и его любимца напал другой пес, который был без поводка.

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Владимир Дантес Даша Кацуріна
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