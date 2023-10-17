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В костюме и с невестой: Клопотенко заинтриговал фото возле ЗАГСа

17 октября 2023, 11:35
Валентина Чорна редактор ленты
Євген Клопотенко

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко заинтриговал фото в костюме и с невестой.

Соответствующий снимок он обнародовал в сториз на личной странице в Instagram. В кадре Клопотенко позирует в сером костюме вместе с девушкой в свадебном платье и шубе.

Пара стоит под руку на крыльце ЗАГСа.

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— Все детали позже, — коротко подписал фотографию Евгений, добавив красное сердечко.

Євген Клопотенко

Фото: Євген Клопотенко

Впоследствии Клопотенко обнародовал подобные фото в других социальных сетях.

Под каждой фотографией ресторатор оставлял слова, а в результате получилась фраза: Счастье любит тишину и когда о нем молчат.

На данный момент неизвестно, действительно ли ресторатор женился. Возможно, фото было сделано во время съемок рекламной интеграции или определенного проекта.

Однако в комментариях подписчики уже начали поздравлять ресторатора со свадьбой.

Напомним, в июне Клопотенко впервые рассказал о своей девушке. Он признался, что его избранница из Николаева и работает кондитером.

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Фото: Евгений Клопотенко

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