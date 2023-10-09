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Здесь спокойно: Максим Галкин признался о смене гражданства

9 октября 2023, 18:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Галкін
Источник: Максим Галкін

Комик Максим Галкин сменил гражданство. Об этом он рассказал в своем Instagram, обратившись к фанатам.

Так, своим поклонникам артист признался, что является гражданином Европейского Союза и может жить в любой из 27 стран ЕС вместе со своей семьей. Впрочем, его близкие выбрали для себя новый дом в Израиле.

— Здесь спокойно, и мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими, — говорит Галкин.

Правда, до сих пор неизвестно, как обстоят дела с гражданством РФ. Комик не стал вдаваться в подробности — не исключено, что артист от него не отказался и имеет двойное гражданство. 

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Скорее всего, гражданство РФ никуда не делось — чтобы его фанаты из России могли читать его сообщения и публикации, он подписывает себя как иноагент, как этого требуют законы страны-террориста.

Напомним, что в мае 2023 года Галкин требовал снять с него статус иноагента в РФ. Требование он подал в российский суд — это не первый артист, который хочет, чтобы его исключили из этого списка. Примечательно, что ранее он радовался статусу иноагента, но теперь передумал.

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