Супермодель Кейт Мосс заметили вместе с внуком звезды регги Боба Марли Скипом. Пара держалась за руки, и, вероятно, между 50-летней Мосс и 27-летним Марли пробежала искра.

Кейт Мосс подогрела слухи о романе с внуком Боба Марли

Знаменитость посетила концерт Скипа Марли в Турции. Во время выступления она так разволновалась, что выбежала на сцену, поэтому охранникам пришлось вывести ее.

Однако самого музыканта такой энтузиазм поклонницы не смутил, ведь позже их увидели вместе. Пара держалась за руки.

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— Кейт выбежала на сцену, потому что ей это так нравилось. Охрана вывела ее со сцены. Я не знаю, есть ли что-то особенное между ними, но она точно фанатка. Все было очень мило, — рассказал один из посетителей того концерта.

Скип Марли выступал на открытии культурного фестиваля Med Bodrum в одном из турецких отелей, где нередко останавливается сама Мосс.

С кем была в отношениях Кейт Мосс

С 1991 супермодель встречалась с модным фотографом Марио Сорренти. Затем было несколько лет отношений с актером Джонни Деппом.

От романа с редактором журнала Dazed & Confused Джефферсоном Хэком Кейт в 2002 году родила дочь Лилу Грейс. В 2005 году у Мосс начался роман с инди-музыкантом Питом Доэрти.

Осенью 2007 года Кейт Мосс познакомилась с гитаристом Джейми Гинсом. Через несколько лет пара поженилась, но потом развелась. В последнее время супермодель встречалась с немецким аристократом Николаем фон Бисмарком. Однако, похоже, что их отношениям пришел конец.

Скип Марли является сыном второй дочери Боба Марли — Седеллы. Ранее он был в отношениях с американской певицей H.E.R., обладательницей премии Грэмми, с которой он записал хит Slow Down.