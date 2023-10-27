Телеведущая Катя Осадчая в День украинской письменности и языка вспомнила о своем пути к родному языку. Знаменитость сожалеет, что не говорила на нем с самого детства.

— В моей киевской школе украинский также был не сразу, среди моих сверстников в школе, дворе никто не разговаривал на языке своей страны. В школе как-то незаметно все обучение перешло на украинский, но дети между собой на переменах все равно разговаривали на русском, — поделилась воспоминаниями Осадчая в Instagram.

В 2003 году Катя Осадчая пришла работать на телевидение, через два года имела собственную программу Светская жизнь, которую изначально стала вести на украинском. Самой ведущей переход дался легко, чего она не может сказать о героях своей передачи.

— Мы начали уговаривать героев давать интервью на украинском, обещали помогать подбирать слова и вырезать ошибки, кто-то соглашался, кто-то категорически не желал переходить на украинский, потому что, например, “плохо звучал” на украинском, — рассказала Екатерина.

Осадчая отметила, что только с полномасштабным вторжением многие наконец осознали, что украинский язык является не просто нашей идентичностью, но и тем, что отличает нас от врага. Телеведущую очень радует, что в Киеве теперь изредка слышит русский, а все герои программ поют и разговаривают на украинском.

Сейчас смотрят

В этом году Украина впервые отмечает День украинской письменности и языка 27 октября. Ранее этот праздник приходился на 9 ноября, однако, из-за перехода Православной церкви Украины на новый календарь дата изменилась. В этот день также почитается память Нестора-Летописца — последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

В этот день украинцы по всему миру пишут радиодиктант национального единства.

Фото: Катя Осадчая